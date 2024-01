Evénement. La liste des nommés pour les Victoires de la musique 2024 dévoilée

Les Victoires de la musique célèbrent tous les ans l'excellence artistique en récompensant les talents émergents, les clips musicaux, les performances sur scène et les titres les plus acclamés. La 39e édition de cette cérémonie promet une fois de plus d'accueillir une pléiade d'artistes.

Prévue pour le 9 février 2024 à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, cette édition marquera un tournant avec l'arrivée de deux nouveaux maîtres de cérémonie, en l'occurrence Léa Salamé et Cyril Féraud, remplaçant ainsi Olivier Minne, Michel Drucker et Nagui.

Les artistes nommés rivaliseront dans diverses catégories, telles que "Artistes féminines", "Artistes masculins", "Révélations musicales", "Chanson originale", "Concert", "Création audiovisuelle" et "Révélation scène", dans l'espoir de se démarquer au sein de cette compétition musicale de renom.

Les nommés aux Victoires de la musique 2024 :

Artiste masculin

Vianney

Etienne Daho

Pierre de Maere

Gazo

Artiste féminine

Véronique Sanson

Louane

Jain

Aya Nakamura

Révélation masculine

Aime Simone

Nuit Incolore

Yamê

Révélation féminine

Adèle Castillon

Meryl

Zaho de Sagazan

Révélation scène

Zaho de Sagazan

Julien Granel

Meryl

Album

"La symphonie des éclairs" - Zaho de Sagazan

"Tirer la nuit sur les étoiles" - Etienne Daho

"à 2 à 3" - Vianney

"The Fool" - Jain

"J.000.$" - Josman

Chanson originale

"Bolide allemand" - SDM

"Douce" - Clara Ysé

"Enfant de" - Pierre de Maere

"La symphonie des éclairs" - Zaho de Sagazan

"Secret" - Louane

Concert

Damso

Bigflo et Oli

Pomme

Shaka Ponk

Création audiovisuelle

Juliette Armanet - "Flamme"

Shay - "Commando"

Zaho de Sagazan - "La symphonie des éclairs"