Thue et Mue. Une exposition autour du sport dans le Calvados au XXe siècle

"Au sport citoyen" est la nouvelle exposition à contempler à La Croisée des Mots, la médiathèque de Bretteville-l'Orgueilleuse. Constituée d'archives du Calvados, elle offre un reflet de la société par la discipline sportive. Ces archives retracent d'abord l'histoire du sport, mais aussi celle de la nation et de la société du XXe siècle. On y découvre la place réservée au sport dans le département, sa pratique, son organisation, ses équipements, etc. Clin d'œil en vue des Jeux olympiques à venir, l'exposition permet une synthèse de l'histoire du sport dans le département, d'explorer les archives et ainsi de commencer à écrire cette histoire trop peu connue. Présentée du mercredi 10 janvier au samedi 10 février tous les après-midi, elle est entièrement gratuite. Le samedi 27 janvier, un spectacle est également proposé, "Le tir sacré", mêlant théâtre, danse et commentaires sportifs.

Pratique. Médiathèque de Bretteville-l'Orgueilleuse, La Croisée des Mots, 10 place des Canadiens à Thue et Mue. 14h-18h.