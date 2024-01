Luc-sur-Mer. Le résistant Michel Cherrier s'est éteint à 102 ans

Michel Cherrier, résistant, grande figure du monde combattant, s'est éteint mardi 2 janvier à Luc-sur-Mer. Engagé au sein des Forces navales françaises libres, il avait participé au Débarquement en Provence. Agé de 102 ans, il était le doyen de la commune de Luc-sur-Mer et aussi l'ancien boulanger de la place du Petit-Enfer.

Michel Cherrier est né en le 23 février 1921 à Dives-sur-Mer. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il veut s'engager dans la France libre.

Après un premier échec un an plus tôt, il quitte Caen en train en 1942. Il entre clandestinement en Espagne en franchissant seul les Pyrénées sous la neige mais est arrêté par les autorités espagnoles en décembre de la même année. D'abord interné à la prison de Lerida puis au camp de Miranda, il est finalement placé en résidence surveillée à Madrid et réussit alors à s'enfuir.

Le 13 juillet 1943, il parvient enfin à s'engager au sein des Forces navales françaises libres (FNFL), au Dépôt de Casablanca. Le 1er janvier 1944, il est affecté à l'unité marine Norfolk avant d'embarquer sur le "Marocain" avec lequel il participe au Débarquement de Provence.

Démobilisé, il retourne en Normandie en 1947, et retrouve sa place de boulanger.

En 2015, il est décoré de la légion d'honneur par le Président François Hollande.