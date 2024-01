Orne. IAM et Mass Hysteria à La Luciole

Le premier concert de cette année à La Luciole, à Alençon, sera avec la chanson pop de Voyou, le samedi 27 janvier à 20h30. Avant l'Américain Robert Finley et son soul-blues le mercredi 31, également à 20h30.

IAM et Mass Hysteria

Pas moins d'une bonne vingtaine d'autres concerts sont ensuite programmés, jusqu'à fin mai. Parmi les plus aguerris, IAM (dimanche 31 mars à 20h30), groupe pionnier du hip-hop, mythique sur la scène rap française, se produira à Alençon dans le cadre du festival "Printemps de la Chanson". Originaire de Marseille, formé en 1989, il se composait à l'origine d'Akhenaton et Shurik'n au chant, de Kheops, Imhotep, Kephren aux platines et, anciennement, de Freeman. Pour l'anecdote, le premier album d'IAM était né sous la forme d'une cassette enregistrée en autoproduction. Aujourd'hui, le succès est tel que tous les billets se sont vendus en seulement quelques heures, ce concert est à guichets fermés.

La Luciole a programmé Mass Hysteria (le 9 février), groupe de métal français formé en 1993. Il compte pas moins de neuf albums à son actif, entre 1997 et 2023. Peut-être moins connu parmi les têtes d'affiche de ce semestre, citons le groupe punk The Exploited (le 23 mars).

De nombreux rendez-vous

Mais l'ADN de La Luciole est aussi de faire découvrir des artistes émergents, comme Kerchak (le 6 avril) ou Yamé (le 24 février). D'autres rendez-vous sont à ne pas manquer, comme les extra-lulus, avec plusieurs groupes le même soir, jusque très tard, notamment le samedi 16 mars avec la "Dubalub experience" (soundsystem reggae dub), ou le samedi 25 mai avec la "Techno61 experience". Le rendez-vous annuel FestiBahut est programmé le mercredi 29 mai.

Enfin, citons trois autres rendez-vous dans des formats très différents : pour les jeunes enfants le mercredi 7 février à 10h, à 15h50 et à 17h30 (pour les 6 mois/ 5 ans). Une Cosmo party (ciné-concert) le mardi 23 avril à 15h30 (à partir de 6 ans). Et enfin, "Le concert dont vous êtes le héros" le mardi 14 mai à 19h (à partir de 7 ans).

Pratique. Le détail de toute la programmation est à découvrir sur laluciole.org.