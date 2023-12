Idées. Trois façons de fêter Noël autrement

Plus que six jours avant les traditionnelles fêtes de Noël. Si pour beaucoup, cela rime avec famille, repas gargantuesque et cadeaux à gogo, pour d'autres, il en va tout autrement. La société en constante mutation redéfinit parfois les lignes de ce que l'on considérait comme incontournable et les fêtes de Noël en font partie. Que ce soit par envie ou pour d'autres raisons, voici trois manières de célébrer les fêtes autrement.

Fêter Noël avec des amis

Eh oui, la famille, c'est aussi celle que l'on choisit. Célébrer Noël avec ses proches signifie pour de nombreuses personnes le célébrer entre amis. Quoi de mieux que de partager un bon repas avec celles et ceux avec qui vous partagez tout, vos bonheurs comme vos malheurs ? C'est aussi le moment de se remémorer les bons souvenirs de l'année autour d'un repas auquel tout le monde aura apporté sa contribution. Fini les heures en cuisine à préparer seul des plats qui seront dévorés en cinq minutes. Convivialité, rires et douceur seront au rendez-vous. Fini les conflits avec belle-maman ou l'oncle que l'on n'a pas vu depuis 10 ans.

Noël solidaire

Noël, c'est aussi une fête pour se tourner vers les autres. Pourquoi ne pas donner un peu de son temps pour permettre, à ceux qui ne le peuvent pas, de fêter le réveillon dignement ? De nombreuses associations recrutent des bénévoles chaque année pour faire passer le plus beau des Noël aux plus démunis. Rapprochez-vous de votre mairie pour connaître les associations. Chaleur humaine et bonne action en cadeau.

Noël avec des inconnus

Allez hop, on réserve un billet d'avion, destination le soleil. De nombreux sites proposent de réunir plusieurs personnes seules pour former des groupes qui partiront ensemble en vacances. Pourquoi ne pas fêter Noël à Marrakech ? Zéro prise de tête en vue, et peut-être bien de très belles rencontres à la clé. Et si on laissait faire le destin ?