Le Havre. Une salle premium au cinéma Pathé Docks Vauban, plus confortable… mais plus chère

Profiter d'une séance de cinéma tout allongé : c'est désormais possible au Pathé Docks Vauban du Havre. Le complexe, rénové il y a tout juste un an, est désormais équipé d'une salle dite "Premium", un équipement inédit pour le groupe en Normandie. Elle dispose de 181 fauteuils plus larges, totalement inclinables et même… chauffants ! Entre chaque rangée, l'espace atteint deux mètres.

Le groupe Pathé met aussi en avant "des équipements de son et d'image nouvelle génération", avec un projecteur laser "qui offre une luminosité accentuée et un contraste inégalé". Un équipement qui favorise les détails et les couleurs, "plus vives et plus éclatantes".

Plein tarif à 19,60€

Pour s'offrir ce niveau de confort, il faudra débourser jusqu'à 19,60€ (plein tarif), soit 5€ de plus que pour une séance en salle classique (hors 3D ou 4DX). La facture est ramenée à 16,20€ pour les scolaires ou étudiants et 12,90€ pour les moins de 14 ans. Les abonnés devront quant à eux débourser 5€ pour une séance dans cette salle.

Pour cette première semaine d'exploitation, les spectateurs pourront découvrir deux films dans cette salle Premium : Wonka, la dernière adaptation du roman de Roald Dahl avec Timothée Chalamet dans le rôle-titre, et Les Trois Mousquetaires : Milady, second volet de la saga adaptée d'Alexandre Dumas, avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï et Eva Green.