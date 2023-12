Place du commerce. Les nouveautés de Rouen et son agglomération

Elle remplace le restaurant Le Fish du centre-ville de Rouen, au 35 rue Percière. Le lieu est ouvert du lundi au samedi de 18h à 2h mais les cuisines ferment à 23h.

Après un passage à l'école hôtelière Glion et grâce à ses expériences comme serveuse, la gérante Louise Ribordy a compris que sa place "était dans la restauration". A la carte, on retrouve des huîtres, des pleurotes grillées et, en dessert, une pavlova, dessert à base de meringue.