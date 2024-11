Place du commerce. Quelles sont les nouveautés à découvrir en Seine-Maritime ?

Du nouveau dans l'agglomération rouennaise. Cette semaine, découvrez trois nouveautés : une fromagerie, une boutique de linge de maison et un bar dansant.

Fromages, parures de lit et cocktails

L'entreprise Grosdoit, grossiste bien connu dans l'agglomération rouennaise pour sa viande, a ouvert il y a un mois une fromagerie à Mont-Saint-Aignan. Nommée Cali & Pontel, elle se situe route de Maromme. Comté, beaufort, livarot, pont-l'évêque, neufchâtel sont en vitrine pour le plus grand plaisir des amateurs de fromages. Du côté de Rouen, la rue du Gros-Horloge accueille depuis début novembre l'enseigne Descamps, spécialiste du linge de maison et de bain. Celle-ci a remplacé la boutique de chaussures San Marina. Parures de lit et serviettes de bain sont en vente. Enfin, rue de la République, depuis le 7 novembre, un nouveau bar remplace Le Boomrang : Le Charleston. Cocktails, planches apéritives, croque-monsieur sont proposés dans une ambiance jazz. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.