Manche. Le chat Grisou s'échappe d'un parking juste avant son rendez-vous chez le vétérinaire

Où est Grisou ? Le chat s'est échappé vendredi 20 octobre, vers 18h40, alors qu'il se trouvait sur le parking de la clinique vétérinaire de Percy. Il est âgé de deux ans et demi, est castré, non identifié, au poil court tigré gris souris et de corpulence fine. Grisou a une particularité : une de ses oreilles est coupée en pointe (trou).

Il s'échappe juste avant son rendez-vous au vétérinaire

"Grisou s'est échappé sur le parking de la clinique vétérinaire de Percy juste avant son rendez-vous", confie sa propriétaire Cynthia Philippe, qui a décidé, lundi 4 décembre, de contacter la presse pour tenter de passer un avis de recherche. "J'ai entrouvert mon coffre de voiture pour m'assurer que la caisse était toujours bien fermée car Grisou était très agité pendant le trajet. Et quand j'ai ouvert mon coffre de voiture, il a donné un grand coup dans sa caisse de transport et la grille a volé et je n'ai rien pu contrôler."

Grisou a une particularité : il a une de ses oreilles coupée en pointe (trou).

Grisou sera-t-il au pied du sapin ?

Grisou ne connaît pas du tout le secteur de Percy car il réside à Moyon. "Cela fait un mois et demi que nous sommes à sa recherche active mais nous n'avons à ce jour toujours aucune nouvelle, aucune trace, aucun indice, ajoute Cynthia Philippe. J'espère que la belle magie de Noël va opérer, j'aimerais tellement que Grisou soit au pied du sapin pour nos deux poupettes âgées de 8 et 12 ans, qui le réclament depuis le premier jour de sa disparition." De multiples courriers ont été adressés aux exploitations agricoles, mairies, commerces, vétérinaires, particuliers.

Pratique. Si vous l'apercevez, n'hésitez pas à contacter Cynthia Philippe par téléphone au 06 19 59 86 30.