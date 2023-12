Voile. Le Havrais Charlie Dalin reprend la mer, objectif : Vendée Globe 2024

Il est de retour à la barre de l'Imoca Macif Santé Prévoyance : le skipper originaire du Havre, Charlie Dalin, a repris la mer, un mois après avoir été contraint de renoncer à la Transat Jacques Vabre pour raisons médicales.

Un problème digestif

Dans un communiqué publié mardi 5 décembre, le marin en dit un peu plus sur ce qui l'a conduit à abandonner la transatlantique en double dès la ligne de départ franchie : "Un problème médical, d'ordre digestif, m'a contraint à déclarer forfait des deux transatlantiques cet hiver. Je suis actuellement en traitement, l'équipe médicale m'a autorisé à reprendre les navigations et cela me permet de me projeter à nouveau vers mes objectifs 2024". Sur le plan sportif, la saison prochaine s'annonce intense avec deux transatlantiques en solitaire pour préparer le Vendée Globe.

Un chantier hivernal

Charlie Dalin estime que, malgré les renoncements hivernaux, son équipe a pu "continuer à faire évoluer le bateau, que ce soit à terre ou lors de navigations techniques". Les données engrangées vont permettre de préparer le chantier d'hiver, important en vue de la préparation de la saison prochaine.

L'Imoca Macif sera mis au sec le 7 décembre pour environ trois mois de chantier dans les locaux de MerConcept à Concarneau. Cela permettra notamment d'installer une nouvelle paire de foils et de faire évoluer certains systèmes pour améliorer encore la vitesse et la stabilité du bateau.