Près de Rouen. Sans eau ni électricité, deux logements insolites vont voir le jour en 2025

C'est la promesse d'une nuit insolite, sans eau courante, sans électricité, sans chauffage… En connexion avec la nature.

La Métropole Rouen Normandie a dévoilé, mardi 5 décembre, deux projets qui ont été retenus pour la création d'hébergements originaux, résultat d'une délibération adoptée au conseil métropolitain du 4 juillet 2022. L'idée poursuivie par l'intercommunalité : valoriser son patrimoine naturel en proposant une expérience différente dans des logements isolés, disponibles à la location hors période hivernale. Chaque projet proposé devait être capable d'accueillir jusqu'à six adultes avec une surface plancher entre 25 et 40m2, être dépourvu d'eau courante, d'électricité et de chauffage pour "maximiser l'esprit de nature et de déconnexion".

Une cabane du pêcheur à Amfreville-la-Mi-Voie

Le premier projet retenu, à Amfreville-la-Mi-Voie, par l'équipe Atelier 2H et la SAS bureau d'études structure bois, doit offrir un panorama sur la Seine et sur les reliefs du Mont Ager, les Mallefranches et les Hauts Vallons. Elle doit évoquer une "cabane du pêcheur" avec sa terrasse sur pilotis.

Une cabane triangulaire à Grand-Couronne

A Grand-Couronne, le projet de l'équipe Yubero Algarra et T/E/S/S atelier d'ingénierie propose une cabane de forme triangulaire, conçu pour résister aux intempéries. Elle doit offrir une belle perspective sur le bassin, la forêt environnante et les champs agricoles.

Cette cabane triangulaire sera installée à Grand-Couronne. - YAP Architecture

L'ouverture de ces hébergements est prévue pour le printemps 2025, avec une réservation qui se fera en ligne d'avril à octobre.