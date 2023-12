Santé. Un dentiste s'installe dans cette commune du sud-Manche

Face aux déserts médicaux et au manque de spécialistes, les communes tentent d'attirer des professionnels de santé. Carolles, commune de près de 800 habitants, va accueillir un dentiste au sein de sa maison médicale, qui vient d'ailleurs de perdre un médecin généraliste, parti à la retraite. Et Franck Laigneau s'installe en tant que voisin. Il habite Saint-Pair-sur-Mer et revient, à 57 ans, s'installer dans la Manche, près de chez lui, après avoir pratiqué à Chartres puis à Vire.

C'est évidemment une bonne nouvelle pour la maire de la commune, Miloud Mansour.

L'ouverture du cabinet de ce nouveau dentiste au sein de la maison médicale à Carolles est programmée pour début février 2024.