Saint-Lô. Réaménagement des structures psychiatriques à la Fondation Bon Sauveur

La Fondation Bon Sauveur réunit 22 structures sanitaires et médico-sociales réparties sur 55 sites dont trois sites d'hospitalisation à La Glacerie, Picauville et Saint-Lô. Face à un manque d'accueil à temps plein pour les adolescents et des unités adultes vieillissantes, la Fondation Bon Sauveur à Saint-Lô va restructurer l'accueil de ses patients en psychiatrie.

Une unité de 18 lits pour les adolescents va sortir de terre avec une unité fermée de 12 lits et une unité d'hospitalisation pour les mineurs de 10 lits, dont deux en hôpital de jour. Une annexe du tribunal judiciaire va aussi être créée ; une salle d'audience où seront convoqués des patients hospitalisés.

Cette réorganisation doit aussi permettre de faciliter le travail des soignants. Coût de ces aménagements : 12 millions d'euros pour une livraison avant l'été 2026.