Bonne table à Rouen. Chakchouka, la cuisine turque revisitée

Loin de l'ambiance de kebab de quartier, le Chakchouka, nouveau restaurant de spécialités turques installé rue Saint-Hilaire à Rouen, se veut être une table presque gastronomique, à l'image de ses prédécesseurs le Ikat et le Saint-Hilaire. L'intérieur avec ses murs à colombages évoque plus une maison normande même si, avec les quelques éléments de décoration, on retrouve la touche orientale de l'établissement. Je m'installe à table et choisi le menu entrée, plat et dessert à 19,90 euros. Je commence par une soupe aux lentilles corail et quelques mises en bouche à base de mezzés de houmous et salade, idéal pour se mettre en jambes et enchaîner sur la spécialité de la maison, le chakchouka.

Les classiques turcs modernisés

Plusieurs déclinaisons existent, mais je le choisis au poisson, sur recommandation du chef, accompagné de légumes confits, éclats d'amandes et une sauce vierge aux agrumes. C'est assez raffiné et plutôt gourmand. Cela ne m'empêche pas de finir sur les baklavas, de délicieux croustillants à la pistache, sirop, glace de pistache et chantilly, une autre spécialité de la maison.

Chakchouka au filet de dorade.

"C'est de la cuisine traditionnelle revisitée et modernisée à la française", déclare le patron Tamer Ucler, originaire de Cappadoce, une région au centre de la Turquie. Cappadoce, c'est aussi le nom d'un plat chez Chakchouka. "Ce sont des plats très chaud servis sur terre cuite. On a aussi nos incontournables comme les raviolis turcs, les iskender kebab, etc.", poursuit le gérant, soit environ 14 plats à la carte. D'ailleurs, pour les plus gourmands, le restaurant propose un menu dégustation à 29,90 euros avec tous les "best-sellers" de la carte. Tout est frais et fait maison chez Chakchouka. Avec 45 couverts disponibles, le restaurant accueille les clients du mardi au dimanche avec une formule brunch le midi pendant le week-end.

Pratique. 110 rue Saint-Hilaire à Rouen. 09 55 62 90 94. Ouvert du mardi au dimanche avec brunch le week-end.