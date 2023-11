Près de Rouen. Réouverture de la piscine Transat de Bihorel : les habitants de Bois-Guillaume et Isneauville disent non

Nouveau rebondissement dans le dossier de la piscine Transat. Alors que les habitants de Bihorel, commune où est implanté l'ancien centre aquatique, ont voté pour à 60 %, les Bois-Guillaumais et les Isneauvillais se sont montrés plutôt réticents à des travaux de réhabilitation. Dans ces deux communes, c'est le non qui l'a emporté haut la main, dimanche 26 novembre, soit respectivement 67,22 % et 80 % des suffrages. Pour passer, le projet avait besoin de l'aval de la majorité des habitants de chaque commune. Avec deux communes contre, le dossier est donc désormais clos.

La mise en place d'une taxe pour le financement des travaux

Le projet de réhabilitation de la piscine prévoyait la mise en place d'une taxe sur le foncier bâti pour les propriétaires afin de financer les travaux. Cette nouvelle taxe additionnelle fixe annuelle a été présentée aux habitants des trois communes concernées à l'occasion de trois concertations publiques, le 7 et le 9 novembre à Bihorel, Isneauville et Bois-Guillaume.

Le maire de Bihorel Pascal Houbron dit avoir "pris acte de la position des deux autres communes et referme définitivement le dossier en précisant que la Ville de Bihorel ne s'associera à aucun autre projet de création de centre aquatique sur le Plateau Nord". En revanche, la Ville réfléchit à l'implantation d'un nouvel équipement public sur le site qui sera laissé libre par la piscine.