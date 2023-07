Seine-Maritime. Trois communes s'unissent pour rénover la piscine Transat de Bihorel

La piscine Transat de Bihorel reverra-t-elle le jour ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les maires de Bihorel, Bois-Guillaume et Isneauville. Pascal Houbron, Théo Perez et Sylvie Laroche ont décidé de s'associer pour la rénover. Mais pour que le projet aboutisse, il faut que les habitants des trois municipalités votent pour. Mercredi 5 juillet, les trois élus du plateau Nord de Rouen se sont réunis à la mairie de Bihorel pour parler de leur projet commun.

Une redevance pour la piscine

"Nous avons fait le choix de repenser leur équipement, qui est fermé depuis plusieurs années, précise Pascal Houbron. Il faut de nombreux travaux et financer un déficit d'exploitation qui nous impose de rechercher le financement." Et une solution a été trouvée, celle de la redevance sur les taxes foncières : "Il y a une base des valeurs locatives et on y applique un taux. Il sera appliqué en fonction du déficit d'exploitation de la piscine, dans une fourchette entre 30 euros et 220 euros", détaille le maire de Bihorel. Les travaux serviront à "améliorer la performance énergétique, rendre plus accessibles aux PMR [Personnes à mobilité réduite, ndlr] et améliorer l'ensemble, ajoute-t-il. Ensuite, il faudra financer le déficit d'exploitation qui est prévu, entre 650 000 à 700 000 euros par an".

Un investissement d'environ 8 millions d'euros TTC

Pour ce projet de réhabilitation, une étude a été faite au mois de juin. En termes d'investissements, le coût s'élèverait à environ 8 millions d'euros TTC. Ils seraient financés par un emprunt contracté par le syndicat intercommunal. En effet, historiquement, un syndicat intercommunal (le Si2B) avait été créé par les Villes de Bihorel et de Bois-Guillaume pour administrer la piscine intercommunale Transat située à proximité du Parc de l'Argilière. En 2016, les décisions ont conduit à la fermeture de cette dernière sans que la population soit concertée. Aujourd'hui, le syndicat existe toujours mais le bâtiment, lui, se dégrade d'année en année. En 2020, avec l'arrivée du nouveau maire de Bois-Guillaume Théo Perez, les discussions ont repris avec la Ville de Bihorel. Pour cette rénovation, des subventions seront sollicitées auprès de partenaires institutionnels.

La phase de consultation débutera à la rentrée prochaine

"On veut que la phase de consultation s'engage après l'été, à la rentrée, assure Théo Perez. Pour nous, il y a un objectif commun, celui de tenir cette consultation avant la fin de 2023. Chacun va passer une délibération avant les consultations." Dans ce projet, la municipalité d'Isneauville a décidé de participer à ce projet de rénovation.

"C'est une entraide entre les communes, pour permettre à nos citoyens d'accéder à des services publics, assure Sylvie Laroche, maire d'Isneauville. La question que l'on va poser à nos habitants, c'est souhaitez-vous faire partie du syndicat intercommunal pour participer à la réhabilitation de la piscine ?"



Si les habitants d'une des trois communes refusent, le projet sera abandonné.