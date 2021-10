Bihorel : la piscine ne sort plus la tête de l'eau

La piscine Transat, située à Bihorel, aurait bien besoin d'un coup de jeune. Et ce n'est pas Pascal Houbron, le maire de la ville, qui dira le contraire. "En 1994, nous sommes entrés dans un schéma de rénovation. Nous avons ajouté des toboggans et un jacuzzi. Pendant des années, nous avons maîtrisé le déficit d'exploitation."

4 à 5 millions d'euros

Mais 20 ans plus tard, "l'usure a fait son temps" et des travaux sont à nouveau nécessaires. "Si on ne rénove pas, la piscine ne répondra plus aux normes d'accessibilité, de qualité de l'air et le bâtiment deviendra de plus en plus énergivore", regrette le maire de Bihorel.

Actuellement, Bois-Guillaume et Bihorel - qui ont défusionné en janvier 2014 - versent chacune 283 000€ au syndicat intercommunal de Bois-Guillaume Bihorel. "Les travaux ont été estimés entre 4 et 5 millions d'euros, on atteindrait donc 400 000€ par an à verser chacun au syndicat et nous ne pouvons pas supporter seuls cette charge."

La piscine étant "utilisée à 90% par des gens d'autres communes", le maire demande à la Métropole Rouen Normandie de participer à la rénovation. "On nous a répondu qu'il leur était possible de financer pour une commune mais comme nous sommes en intercommunalité et puisque c'est un syndicat qui gère la piscine, c'est impossible pour eux de financer. Je leur demande de trouver une manière équitable de financer, je demande une égalité de traitement entre nous et les autres piscines de la Métropole", insiste le maire.

Une fermeture envisagée

Pascal Houbron estime que les travaux permettraient de faire 30% d'économies d'énergie. "Si on arrive à régler le problème du financement, nous souhaiterions fermer la piscine le 31 août prochain pour commencer les travaux." La piscine Transat complètement rénovée devrait rouvrir ses portes un an et demi plus tard. "Mais si nous ne sommes pas en capacité de la rénover, je serais contraint de fermer la piscine. Ce sont vraiment des travaux nécessaires, un cycle se termine et il est normal qu'on en recommence un autre." De son côté, la Métropole Rouen Normandie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Affaire à suivre.