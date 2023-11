Seine-Maritime. La piscine Transat de Bihorel rouvrira-t-elle un jour ?

Quel avenir pour la piscine Transat de Bihorel ? C'est la question que se posent les Isneauvillais, les Bihorellais et les Bois-Guillaumais depuis sa fermeture en 2016. Face au refus de la Métropole Rouen Normandie de reprendre la gestion de la piscine, les villes de Bihorel et de Bois-Guillaume, historiquement associées via le Syndicat intercommunal SI2B, ont cherché une solution pour sauver cet équipement, au vu de le restaurer. Elles se sont rapprochées d'Isneauville afin de partager l'effort financier de la rénovation de la piscine Transat ainsi que son coût annuel d'exploitation.

Les points faibles de la réhabilitation

Dans ce contexte, plusieurs facteurs entrent en jeu. Le premier concerne l'instauration d'une taxe sur le foncier bâti que devront payer les propriétaires. En effet, la taxe d'habitation supprimée, les maires ont opté pour un autre moyen afin de financer les travaux. "Cela peut leur revenir à 6-10 euros maximum par mois", indique Sylvie Laroche, maire d'Isneauville. Attention, cette fiscalité additionnelle sera effective une fois l'équipement livré et mis en service. Elle sera calculée à partir de la base dont chacun a connaissance sur son impôt foncier. Un simulateur en ligne a donc été créé afin de permettre à chaque habitant de connaître le montant estimatif que représenterait cette fiscalité additionnelle. Le second facteur, c'est l'accord des trois communes. Une condition sine qua non pour que le projet puisse aboutir. Car, si le "contre" l'emporte dans l'une des trois municipalités, alors la réhabilitation ne se fera pas. C'est pourquoi, un appel aux urnes a été lancé dans chaque ville dimanche 26 novembre. L'objectif, savoir si oui ou non la piscine rouvrira. Mais pour ne pas prendre les habitants au dépourvu, le projet a été présenté dans son intégralité dans le cadre de trois concertations publiques qui se sont déroulées le 7 et le 9 novembre à Bihorel, Isneauville et Bois-Guillaume.

Les points forts du projet

Pas question de démolir le bâtiment déjà existant. "Il est en bon état et propice à la réhabilitation", assure Bruno Demech, directeur associé de Prisme Ingénierie, un bureau d'étude spécialisé dans les équipements sportifs. L'idée : le remettre en conformité en améliorant ses performances et en lui donnant "des vertus environnementales pour limiter les consommations d'énergie". Pour ce faire, des panneaux photovoltaïques et des systèmes de récupération d'eau seront installés. "On pourra également se raccorder au chauffage urbain avec une chaufferie bois". Vient ensuite le volet économique. "C'est deux fois moins cher de réhabiliter que de construire", précise le professionnel. En effet, pour un équipement neuf, le prix s'élève à 16 millions d'euros TTC contre 8,8 millions pour ce projet de réhabilitation. L'autre élément, notamment défendu par les élus lors des concertations publiques, c'est le tarif préférentiel pour les habitants. Les propriétaires paieront certes une taxe, mais ils bénéficieront d'un prix d'entrée fixé à 2 euros contre 6 euros pour les non-résidents. Si la piscine Transat est rénovée, les travaux commenceront en 2024, une fois le maître d'œuvre choisi et les études de conceptions achevées. Ils s'effectueront pendant près de 16 mois à partir d'octobre 2025 avec pour objectif d'ouvrir à la fin de l'année 2026.