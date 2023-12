Place du commerce. Trois nouveautés à Rouen et près de Barentin

Un restaurant Au Bureau a ouvert au Parvis des senteurs 3, à Pissy-Pôville. L'établissement fait à la fois bar et restaurant, avec un service en continu.

Bastien Ollivier, gérant du nouveau restaurant Au Bureau, propose une carte variée, avec "du fish and chips, des burgers très originaux, des salades, quelques plats typiques et d'autres plus tradionnels et des desserts gourmands". Le commerce est ouvert 7 jours sur 7, en continu.