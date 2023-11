Caen. De nouvelles adresses à découvrir

Zoom cette semaine sur trois commerces ouverts récemment à Caen, dont deux boutiques qui vont ravir les gourmands.

Sushis et cookies

Délice Sushi a ouvert le 11 novembre, 14 rue de Suède et de Norvège. "J'ai voulu ouvrir un restaurant japonais car j'avais à cœur de travailler avec de bons produits et de saison. Ici, tout est fait maison, y compris les desserts", explique Johanna Lebailly, la gérante. Pour Jean-Thierry Coudray, il s'agit de la seconde Maison Cookie ouverte depuis le 14 novembre, 8 rue Saint-Laurent à Caen après celle située 22 rue de La Défense-Passive. "Tous nos cookies sont réalisés grâce à notre savoir-faire de pâtissier chocolatier", précise Jean-Thierry. En plus des cookies, Maison Cookie propose des pâtisseries du jour, ainsi qu'une formule poke bowl ou bagels. Tout autre commerce : Crescence beauté, qui s'est spécialisé il y a quelques mois dans les perruques médicales, rue Demolombe. "On me dit que j'ai un côté apaisant. Je prends le temps d'écouter les patients, pour moi ce n'est pas seulement du commerce", indique Crescence Legrand, la gérante.