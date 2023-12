Place du commerce. De nouvelles enseignes à Caen et son agglo

La rédaction vous emmène au cœur de trois nouvelles boutiques. "Notre bijouterie est la première dans le Calvados et nous proposons principalement des bijoux en argent", souligne Laura Barbaglia, la responsable de l'enseigne APM Monaco, une marque originaire du sud de la France.

Bijouterie, pâtisserie et salle de sport

Quant à Anthony Geslin, le gérant de Poppa petits gâteaux, une toute nouvelle pâtisserie ouverte 8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal, il s'agit d'une boutique à son image. "Gourmand et dans la pâtisserie depuis que j'ai 16 ans, j'avais envie de partager mon amour pour 'le fait maison' à partir de bons produits locaux et de saison", explique Anthony, ancien pâtissier de la maison Stiffler. Pari réussi, si l'on en juge le retour plus que satisfait des clients. Pour Anthony Levionnois, ouvrir sa salle de sport était un rêve de gosses. C'est chose faite depuis le 23 octobre dernier avec High Five by Anthony Levionnois, une salle de sport privée située 77 rue du Vaugueux à Caen. Des cours individuels ou par petits groupes sont proposés pour travailler son cardio et son renforcement musculaire.