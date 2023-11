Festival Beauregard 2024. Les prochains noms dévoilés début décembre : "Je reste assez confiant quand je vois la suite"

C'est toujours un grand moment pour l'équipe du festival Beauregard et son directeur, Paul Langeois : l'annonce des premiers noms de la prochaine édition. Big Flo et Oli, Zaho de Sagazan, Calogero… Quelques noms d'artistes lâchés au compte-gouttes ce mardi 14 novembre, alors que près de la moitié des places ont déjà été vendues pour l'édition 2024 du festival qui se tient à Hérouville-Saint-Clair.

Après des années, avez-vous toujours un petit stress au moment de dévoiler les premiers noms ?

"Oui, il est toujours là, même si de notre côté on commence à bien voir la programmation finale. Mais il faut faire un choix, on ne peut pas tout annoncer tout de suite. On dévoile toujours huit noms, soit deux par jours, afin de se donner une première idée. Nous sommes soulagés, mais les choses vont vite s'enchaîner, car il y en aura huit nouveaux avant Noël, sûrement début décembre, et la totalité en février."

La programmation s'annonce encore une fois variée, avec différents styles représentés ?

"Ce qui fait la spécificité de Beauregard, ce sont les artistes internationaux. Parcels, LCD Soundsystem et Bring Me The Horizon, ce sont trois groupes qui feront deux ou trois concerts en France, nous sommes contents de la rareté. LCD Soundsystem ne tourne que de temps en temps, je voulais les avoir depuis longtemps !

Beauregard c'est aussi familial, populaire, avec notamment Bigflo et Oli ou Calogero, des noms très forts. On essaie d'attirer les pépites françaises, et cette année, Zaho de Sagazan nous semble vraiment être celle qui monte et qu'il faut avoir. Puis la scène rap est présente, à hauteur de 20%, soit deux noms par jour. SCH et Luidji sont deux valeurs sûres, et c'est vraiment le haut du panier. C'est ma façon de voir le festival, garder ce côté généraliste, tout en conservant le public du début, qui aime le pop rock"

Presque la moitié des billets se sont déjà vendus avant l'annonce de la programmation, cela vous met encore plus de pression ?

"Bien sûr, mais cela montre aussi que les gens viennent au-delà de la programmation. Ils viennent aussi pour le moment, cet univers que l'on propose, des animations, un très beau site… Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose sur ce point. Puis s'ils achètent des pass plein tarif sans connaître la programmation, c'est qu'ils ont confiance, et ont raison. Quand les 38 noms seront annoncés, ils s'y retrouveront forcément. Je reste assez confiant quand je vois ce que ça va donner, mais la pression est tout de même folle. C'est comme acheter la prochaine chaussure à la mode, mais sans ne l'avoir jamais vu !"

Chaque année des records de vente sont battus… Quand est-ce que le festival affichera complet cette année ? Avant Noël ?

"C'est le public qui décidera de ça ! Certains sont déjà conquis par la programmation, d'autres préfèrent attendre d'autres noms… Il y aura dix groupes par jour, et on en a dévoilé que deux pour le moment. Voir que le public nous fait confiance ça nous oblige, car il faut assurer, mais on ne peut pas ne pas être content."