Livarot. Menacée d'interdiction, la boîte en bois "a contribué à l'essor du camembert", selon Graindorge

La fin des boîtes à camemberts ? "C'est non !", réagissent les fromagers de Normandie. A l'horizon 2030, l'Union européenne souhaite interdire les boîtes en bois à camembert car elles ne sont pas recyclables. Dans la fromagerie Graindorge à Livarot (Calvados), qui produit près de 15 millions de fromages par an (livarot camembert, pont-l'évêque et neufchâtel), cette idée ne serait pas une bonne nouvelle. Bruno Lefèvre, le patron de l'entreprise, donne son avis.

Comment avez-vous réagi face à cette interdiction ?

"C'est une surprise, même si on sait que la réglementation autour des emballages recyclables doit évoluer. Mais la boîte en bois fait partie du camembert de Normandie depuis la fin du XIXe siècle. Elle a contribué à l'essor du camembert en France et à l'international. C'est un élément majeur de notre procédé d'affinage."

La boîte en bois garantit-elle la qualité de vos fromages ?

"Oui. La boîte en bois n'a pas le même comportement qu'une boîte en carton. Celle en carton va avoir un effet buvard. Celle en boîte à la capacité de pomper l'humidité et la restituer. Il faut savoir qu'un camembert de Normandie emballé dans un papier va perdre entre 4 et 5 % de son poids en 30 jours de conservation. Le matériau qui le protège est très important."

Etes-vous inquiet pour votre production ?

"Evidemment, mais la réglementation européenne impose, pour l'appellation AOP, l'utilisation de ces boîtes en bois. C'est contradictoire. Je me souviens qu'en 1992, une réglementation interdisait l'usage du bois dans le processus de transformation mais des dérogations avaient été autorisées dans certains sites de production. Rien n'est joué. A nous de travailler."

Par quoi pourrait-elle être remplacée ?

"Pas de plastique ! On perdrait tout l'aspect traditionnel du produit. C'est bien de recycler du plastique, mais c'est peut-être mieux de l'éviter. La démarche de la filière bois me semble aussi vertueuse. Le moindre mal resterait le carton, mais il existe un matériau intermédiaire entre le bois et le carton. C'est une sorte de copeau de bois aggloméré qui est déjà utilisé dans certaines boîtes à camembert."