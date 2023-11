Caen. Les boîtes à camembert vont-elles disparaître ? "C'est ridicule !"

L'Union Européenne est en train d'étudier la mise en place d'une interdiction des emballages en bois, non recyclables. Cette nouvelle réglementation pourrait être mise en place à partir de 2030. Le camembert de Normandie, consommé partout en France, est concerné car vendu dans ces fameuses boîtes en bois.

Aujourd'hui, 82 % des camemberts français sont fabriqués en Normandie. En 2016, 300 millions de boîtes rondes en bois avaient été vendues. Preuve que le camembert séduit toujours autant.

A Caen, les amateurs de ce fromage ont un avis bien tranché. Nous en avons croisé plusieurs sur le marché. Monique Paris n'est "pas d'accord avec cette mesure, c'est bon de conserver du camembert dans sa boîte. Il va perdre de sa splendeur". À côté d'elle, Josiane Chardine est du même avis : "C'est ridicule ! Il faut maintenir la boîte en bois. La qualité du camembert sera meilleure."

Pour certains, au-delà du côté conservation, c'est surtout un symbole de la Normandie qui est menacé. Laurent Pastorini est de cet avis : "C'est dommage. C'est une tradition. J'espère que ça ne va pas se faire." Michel Lecorps, lui, ne comprend pas cette mesure et s'interroge : "Qu'est-ce qu'on va trouver à la place ? Pourquoi vouloir changer cette habitude ?"

Françoise Illien ne perd pas son temps avec toutes ces histoires de tri sélectif, elle s'esclaffe : "Moi je le brûle dans la cheminée, comme ça, c'est recyclé !" Alban Xhaferag, sensible au côté écologique de cette réglementation, est plus nuancé. Il voit cette possible mesure comme "une bonne chose pour l'environnement".