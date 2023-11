Orne. Projet de suppression des boîtes de fromage en bois : le coup de gueule du maire de Camembert

Mangerez-vous encore du bon fromage en 2030 ? L'Union européenne réfléchit actuellement à interdire les boîtes en bois dans lesquelles sont distribués nos fromages, car elles ne sont pas recyclables.

En Normandie, cela impacterait le livarot, le pont-l'évêque, et bien sûr le plus célèbre des fromages : le camembert, d'autant que pour sa production sous labellisation AOP, il est obligatoire qu'il soit commercialisé dans une boîte en bois.

Les producteurs s'inquiètent et le maire de Camembert, village où, dans les années 1800, la fermière Marie Harel a inventé le camembert, n'ose pas croire que cela soit possible : "C'est bien les technocrates de Bruxelles", se désole Michel Cousin, élu depuis 2014. "Un camembert AOP ne peut pas être vendu dans une boîte en plastique ou en carton." Et de rappeler que "c'est en 1890 que l'ingénieur Eugène Ridel a inventé le déroulement du peuplier pour faire des boîtes de fromage en bois". Le maire du village de France au nom le plus célèbre à travers le monde s'inquiète : "Après ça, Bruxelles va nous trouver des interdictions sur les pommes, sur le cidre, sur l'eau-de-vie ?"

Et de conclure : "Celui qui va soutenir ce projet lors des prochaines élections européennes, c'est sûr que je ne voterai pas pour lui." Les élections européennes, ce sera le 9 juin 2024.