Granville. Le musée Christian Dior ferme plus tôt ses portes à cause de la tempête Ciaran

Après la tempête Ciaran jeudi 2 novembre et les dégâts constatés dans le jardin Christian Dior à Granville, le musée du même nom a dû clôturer sa saison ce même jour.

La saison terminée

L'exposition "Christian Dior, le génie d'un créateur" devait se terminer dimanche 5 novembre, par une journée de gratuité. "La tempête Ciaran en aura décidé autrement, explique le musée. Même si les bâtiments – le musée, le salon de thé La Rose du Rocher et les bâtiments techniques – n'ont pas été touchés, le jardin, lui, a souffert durant la nuit. Des arbres et des branches jonchent le sol et nuisent à la sécurité des visiteurs en cas de réouverture." Les agents municipaux devraient intervenir dans le jardin avant la fin du week-end, obligeant les équipes du musée à fermer plus tôt les portes. Les visiteurs ayant procédé à une réservation seront remboursés.

Le Musée d'art moderne Richard Anacréon est quant à lui ouvert, jusqu'au dimanche 5 novembre, de 14h à 18h.