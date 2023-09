Rugby. Gabin Villière, déjà "combatif" chez les jeunes, se souvient Joris Lezat du HAC

Il est le seul Normand qui disputera la Coupe du monde de rugby, qui se déroule en France du 8 septembre au 28 octobre. L'ailier Gabin Villière, qui fit les beaux jours du Rouen Normandie Rugby avant de rejoindre le RC Toulon en 2019, sera titulaire sous le maillot bleu, ce vendredi 8 septembre, à l'occasion du coup d'envoi de la compétition. Que de chemin parcouru pour ce natif de Vire, qui croisa la route du Saint-Lois Joris Lezat, demi de mêlée au HAC Rugby, pendant sa jeunesse.

"Une attitude de guerrier"

"Nous avons joué quatre ans ensemble, dans l'entente Saint-Lô - Vire. Il jouait à mon poste actuel, en numéro 9, et moi en numéro 10, demi d'ouverture. Nous formions la charnière ensemble. À cet âge-là, on a tous envie d'aller le plus loin possible et de jouer à haut niveau", relate le joueur du Havre. Joris Lezat se souvient d'un coéquipier avec "une capacité à ne rien lâcher, à toujours se battre, avec une attitude de guerrier". Plutôt taiseux dans les vestiaires, "sauf pour lancer quelques vannes", c'est avant tout sur le terrain que Gabin Villière se montrait combatif : "Il ne lâchait rien, donnait tout pour son équipe."

Aujourd'hui, les deux hommes continuent d'échanger des messages de temps en temps, malgré l'emploi du temps chargé de Gabin Villière. Joris Lezat, lui, sera sans doute devant la télévision, ce vendredi, avec ses camarades du Havre, qui entameront dimanche 17 septembre leur championnat de Fédérale 1. "Je suis heureux pour Gabin et j'espère que sa Coupe du monde se passera bien", poursuit le Havrais d'adoption. Il faudra d'abord se frotter aux All Blacks : "Cela risque d'être un match très serré… On va quand même souhaiter une victoire pour la France !"

