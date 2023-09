Normandie. Nouveaux tarifs des cars Nomad : ce qui change ce 1er septembre

Après les numéros de lignes en 2022, c'est au tour des tarifs des cars Nomad d'être harmonisés sur l'ensemble de la Normandie, à partir de ce vendredi 1er septembre. Depuis le transfert de la compétence "transports" des Départements aux Régions, en 2017, il subsistait encore cinq grilles tarifaires différentes, dont certaines inchangées depuis quinze ans, dans l'Eure et en Seine-Maritime.

La Région Normandie avance désormais des prix "cohérents et équitables pour tous les Normands", peu importe leur département de résidence. Une grille "lisible, attractive pour les Normands au regard des coûts de transport en voiture individuelle et des enjeux en matière de développement durable".

Un simulateur de tarif est disponible sur nomad.normandie.fr.

Voici les nouveaux tarifs en vigueur à compter du 1er septembre. - Région Normandie

Les prix sont désormais calculés selon le nombre de kilomètres parcourus, avec quatre zones tarifaires, façon RER parisiens. Un modèle qui était déjà en place dans le Calvados. La région a été découpée en quarante-huit zones.

Le réseau de cars Nomad enregistre aujourd'hui 3,3 millions de voyages par an, dont 63 % sur des distances limitées à une ou deux zones (trente kilomètres maximum).

Le tarif dépend désormais du nombre de zones parcourues : de une à quatre et plus. - Région Normandie

Le tarif du ticket à l'unité s'étale de 1,90 à 4,90 € selon le nombre de zones traversées.

Pour les voyageurs occasionnels, il existe également une carte dix voyages, non nominative et illimitée dans le temps. Là aussi, son tarif varie selon la distance parcourue : de 15 à 37 €.

Les voyageurs de plus de 26 ans devront désormais débourser de 380 à 980 € par an ou de 38 à 98 € par mois pour leur abonnement.

La Région met en avant un abonnement pour les jeunes de moins de 26 ans, plus de deux fois moins cher que le plein tarif : il s'étale de 180 € à 270 € par an ou de 18 à 27 euros par mois.

Un tarif solidaire (50 % moins cher que le plein tarif), mensuel ou annuel, existe également pour :

- les bénéficiaires d'un Quotient Familial (QF) ≤ 500 € CAF/MSA

- les stagiaires de la formation professionnelle, élèves ou étudiants du sanitaire ou du social dont la formation est financée par la Région Normandie

Des tarifs spécifiques sont mis en place sur les lignes express Caen-Le Havre et Rouen-Évreux, avec des itinéraires plus rapides. Pour les emprunter de bout en bout, il faudra par exemple débourser 9 € pour un ticket à l'unité.

La Région rappelle par ailleurs que les abonnements pour des trajets domicile-travail sont remboursables à 50 % par l'employeur (75 % pour les agents publics).

Des gagnants et des perdants

Au sujet de la hausse des tarifs pour certains voyageurs ou certains produits, la Région Normandie rappelle avoir harmonisé les prix "dans un souci de cohérence à l'échelle normande et d'équité", avec pour objectif également de maintenir le niveau de recettes actuelles tout en intégrant l'évolution des charges (coût de l'énergie, inflation des contrats de transport…). Actuellement, les recettes (autour de 20 millions d'euros) représentent environ 10 % des coûts d'exploitation (200 millions d'euros de dépenses par an).

Dans le cas de l'achat d'un billet unité, un voyageur utilisant une ligne longue et de bout en bout connaît une hausse entre 1,60 € et 3 €. Un usager sur une distance courte (deux tiers des voyages) voit, lui, son billet baisser de 10 centimes à 1 €.

Chez les moins de 26 ans, les anciens titulaires d'un Pass Jeunes, en Seine-Maritime, vont devoir payer plus cher cette année : de 180 à 270 € contre seulement 130 € avec l'ancienne formule. "Certains produits augmentent et d'autres baissent", note la Région. Par exemple, un abonnement annuel de moins de 26 ans pour la destination Caen - Honfleur passe de 795 € à 270 € (hors ligne express).

Pourquoi le Pass Senior disparaît ?

En Seine-Maritime, 300 usagers bénéficiaient du Pass Senior à 30 € par an. "Pour maintenir l'offre Nomad Car et développer de nouveaux services, l'extension de ce produit n'a pu être généralisée", indique la Région. Les séniors devront se reporter, par exemple, sur les cartes dix trajets. Il existe par ailleurs un abonnement solidaire pour les plus précaires (quotient familial inférieur à 500 € par mois), "une mesure qui n'existait pas dans toutes les gammes héritées des Départements".