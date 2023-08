Maromme. Les convois d'Irina préparent un convoi exceptionnel de dons de matériel médical vers l'Ukraine

L'association les convois d'Irina, qui compte une centaine d'adhérents, prévoit l'envoi d'un nouveau convoi à la fin du mois d'août. Ce sera le quatorzième depuis le mois de mars 2022, après un départ en juillet dernier vers Lviv et Katowice, ayant permis d'acheminer deux camions de 13 m3 de matériels.

Important don du CHU de Rouen

Il s'agira, de loin, du plus gros convoi organisé par l'association grâce à d'importantes promesses de dons médicaux du CHU de Rouen. "On a reçu également 400 kg de matériels de la clinique Mathilde et également du Médico Lions Club du Havre", précise Émilie Loisel, président de l'association. D'ailleurs, vu la taille de la cargaison, les bénévoles envisagent de faire venir un semi-remorque de 19 tonnes depuis l'Ukraine pour acheminer les marchandises vers les hôpitaux ukrainiens. "Il s'est trouvé qu'un des membres de l'association a pu joindre le CHU de Rouen et obtenir, en retour, tout ce matériel donc c'est l'opportunité qui fait qu'on organise ce convoi un peu exceptionnel", explique la bénévole.

Direction Zaporijia et Lviv

La liste est longue mais les convois d'Irina ont récupéré principalement des brancards, des tables d'examen, des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des tables d'accouchements, un échographe ainsi que divers médicaments et matériel chirurgical. "On est en train de tout lister pour avoir un inventaire très précis et ensuite cibler les différents bénéficiaires en Ukraine", poursuit Émilie Loisel. Parmi les destinations envisagées : l'hôpital et la maternité de Zaporijia mais aussi le quartier général d'Irina à Lviv, le contact ukrainien de l'association normande et peut-être Kherson.

Les dons continuent d'affluer dans le hangar de la rue du moulin à poudre à Maromme.

Les dons sont encore possibles avant le départ de ce quatorzième convoi selon l'association qui les récupère dans son hangar à Maromme situé au hangar 506 de la rue du Moulin à poudre. "On essaye de garder un rythme de départ de convoi tous les mois, donc si ce n'est pas pour le convoi 14 ce sera pour le convoi 15", conclut Émilie Loisel. En tout, l'association revendique avoir envoyé environ 200 m3 de dons sur les 13 premiers convois.