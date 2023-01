Maromme. Les membres de l'association Les convois d'Irina préparent leur prochain départ pour l'Ukraine

Les bénévoles de l'association Les convois d'Irina, dont le siège social est situé au 10 rue de la Clérette à Maromme en Seine-Maritime sont unis pour l'Ukraine. Paul Kaliszczak est le président de l'association. "Après avoir fait plusieurs convois bénévolement depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons créé Les convois d'Irina courant novembre avec Florence Lefèbvre, trésorière, et Emilie Loisel, vice-présidente", explique le président franco-polonais de l'association. S'il s'est investi au sein des convois d'irina c'est parce que "l'Ukraine est un pays frontalier de la Pologne et donc je me suis dit qu'il fallait tendre la main à ces personnes. Au début, les réfugiés arrivaient surtout en Pologne donc je voulais aussi soulager mes frères et cousins qui hébergeaient des réfugiés par dizaine."

"Depuis le début de l'hiver, on a mis l'accent sur les vêtements chauds"

"On récolte des produits alimentaires, d'hygiène, du matériel de camping et des vêtements", affirme Emilie Loisel, vice-présidente de l'association. "Depuis le début de l'hiver, on a mis l'accent sur les vêtements chauds, groupes électrogènes, réchauds", ajoute Paul Kaliszczak. Et le nom "Les convois d'Irina" n'a pas été choisi au hasard. Avant de créer cette structure associative, Paul Kaliszczak a récolté des dons pour l'Ukraine. Ne sachant pas qui contacté, il fait appel à Irina, une femme qui vit à Lviv à l'ouest de l'Ukraine. "Je l'ai trouvée via les réseaux sociaux et elle m'a dit qu'elle faisait partie d'une organisation non gouvernementale en Ukraine."

Reportage de l'association Les convois d'Irina Impossible de lire le son.

Des bénévoles investis

Une quarantaine de bénévoles font partie de l'association. Après les collectes des dons, "nous faisons des cessions de tri. En général, cinq à dix bénévoles viennent nous aider. Les produits sont triés par catégorie puis ranger dans des cartons sur lesquels des étiquettes sont traduites en ukrainien", explique Emilie Loisel. Et parmi les bénévoles, certains sont Rouennais et Ukrainiens. Les dons sont stockés dans un hangar et une fois triés, ils sont envoyés par convois vers l'Ukraine.

Un prochain départ prévu fin janvier

"Je pense qu'on va partir vers le 24 ou 25 janvier pour aller en Ukraine. On cherche aussi un partenaire pour trouver le camion adéquat afin de faire partir nos collectes", révèle Paul Kaliszczak. Ensuite, "Irina vient chercher les colis entre la frontière polonaise et ukrainienne. On aimerait aller à Lviv qui est à 60 km mais on ne sait pas encore si ce sera possible." Avant son départ, l'association Les convois d'Irina organise une collecte de médicaments et de produits de premières nécessités jeudi 12 janvier, place du Boulingrin à Rouen, entre 18 heures et 20 heures.