Près de Rouen. Près d'un an après le début de la guerre, une nouvelle collecte pour le peuple ukrainien

Ce ne sont plus exactement la foule et la montagne de produits collectés qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine, il y a presque un an, en février 2022. Mais la solidarité est pourtant toujours nécessaire et des collectes sont toujours organisées, notamment jusqu'au vendredi 10 février, par la Ville de Grand-Quevilly, au sein de la mairie. Evelyne Gaborit, une habitante, est venue sur le temps du midi avec des sacs remplis de dons. "La première fois, on avait donné de la nourriture adulte et beaucoup de vêtements. Cette fois, on a surtout pensé aux bébés", dit-elle les bras chargés de petits pots et de produits d'hygiène. Elle avoue craindre ce conflit aux portes de l'Union européenne. "On pense à eux tous les jours, tous les jours. J'espère qu'on pourra les soulager un peu."

"C'est pas grand-chose, mais on est là"

Pour accueillir les bonnes âmes, des bénévoles de la réserve solidaire de Grand-Quevilly se relaient dans le hall de la mairie. Ils réceptionnent les dons et, déjà, les trient dans des cartons bien identifiés. "On demande des produits hygiéniques, shampoing, gel douche, dentifrice, protections hygiéniques, lessive, mais aussi des couches bébés, de la nourriture pour bébé et des produits alimentaires non périssables", explique Agnès Lamé, qui donne de son temps depuis la retraite.

À ses côtés, Sylvie Bréam a aussi voulu être présente. "Ils ont toujours besoin d'aide alors, si on peut faire quelque chose… Ça nous prend peu de temps dans notre vie, c'est pas grand-chose, mais on est là."

Les dons peuvent être apportés en mairie encore jeudi 9 février, entre 8 heures et 18 heures, et vendredi 10 février, entre 8 heures et 17 heures.

Ils seront ensuite acheminés par camion vers l'Ukraine par l'association Aime, pour Assistance internationale médicale et éducative.