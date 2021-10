Travaux et perturbations en cours sur l’A28

Fêtant leurs vingt printemps, ces ouvrages ont vu leur état se dégrader. L’opération doit permettre de rénover les couches d’étanchéité des tabliers, les planchers des ponts.

La première phase des travaux, terminée le mercredi 18 mai, a d’abord perturbé le sens Abbeville-Rouen, entre les échangeurs du Moulin d’Ecalles et du Pucheuil. Jusqu’au 21 juin, ce sera au tour des voies dans le sens Rouen-Abbeville d’être touchées par les travaux.

A plusieurs reprises, la circulation sera basculée et la vitesse limitée à 70, voire 50 km/h, notamment entre le Moulin d’Ecalles et le Pucheuil (du 18 au 27 mai), puis du Pucheuil au Four Rouge (du 14 au 21 juin). Lors de cette ultime phase de chantier, l’échangeur des Hayons sera fermé dans le sens Rouen-Abbeville.