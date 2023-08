Rouen. Top 3 des bars insolites pour boire un verre

La métropole rouennaise possède de nombreux spots originaux et insolites pour boire un verre. Du côté de la rive droite, plusieurs adresses valent le détour pour leur ambiance, leur boisson ou leur décor.

Boire un verre dans un bar insolite

Le bar à chats Cosy Lunch est situé au 8 place de la Calende à Rouen. Les spécialités de la maison : des crêpes et des boissons que l'on peut déguster à côté des chats qui circulent librement. Et à l'étage, un espace ludothèque réunit de nombreux jeux de société. Au 19 avenue de la Porte des Champs à Rouen, c'est le restaurant bar à jeux Faire Play qui s'est installé. Ici, il n'y a pas de chats mais des tables spécialement conçues pour jouer et manger. C'est un endroit atypique au sein duquel on peut jouer, manger et boire. Et pour les amateurs de bières, la brasserie normande Ragnar a installé depuis quelques mois une nouvelle brasserie éphémère au cœur de l'église Saint-Nicaise de Rouen. Un lieu pour le coup vraiment insolite, et caché à l'abri des regards.