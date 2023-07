Football (Ligue 1). Champion de Russie, Daler Kuziaev arrive au HAC : "Un nouveau challenge"

"C'est un vrai coup", confirme Jean-Michel Roussier, le président du Havre Athletic Club. Mercredi 12 juillet, le club a entériné le recrutement du milieu de terrain Daler Kuziaev, que les rumeurs annonçaient plutôt à Toulouse ces dernières heures. Cet international russe âgé de 30 ans arrive du Zénith Saint-Pétersbourg, équipe championne de Russie. Libre de tout contrat avec son ancien club, il s'engage pour deux saisons avec les Ciel & Marine, fraîchement promus en Ligue 1.

"Un effort financier important"

"La probabilité qu'il atterrisse au Havre était faible voire inexistante il y a quelques semaines", concède Jean-Michel Roussier, selon qui "plusieurs clubs, de plusieurs pays", pistaient Daler Kuziaev, "qui a joué la Coupe du monde, qui joue des Euro, totalise une trentaine de matchs en Ligue des champions et Europa League". Si le salaire du joueur n'a pas été communiqué, le président évoque "un effort important", consenti par Vincent Volpe, propriétaire du HAC, "et surtout par Daler lui-même".

"J'ai conscience qu'on ne jouera pas le titre"

La recrue, arrivée il y a deux jours au Havre, s'est laissée convaincre, dit-elle, par la perspective d'un "nouveau challenge" personnel, "après six années fantastiques au Zénith". "J'ai conscience qu'on ne jouera pas le titre, mais je souhaite me challenger sur un championnat d'Europe de l'ouest et la France est le choix idéal pour cela, poursuit Daler Kuziaev en anglais. Le HAC travaille de façon très pro, avec un projet ambitieux auquel je veux prendre part."

Le staff havrais a su trouver les arguments, par le biais notamment de projections vidéo : "J'ai perçu mon rôle dans l'équipe, le style de jeu… Cela m'a plu", poursuit Daler Kuziaev, qui a déjà commencé à s'entraîner, en attendant le retour du groupe de Luka Elsner parti en stage en Slovénie. "Et puis, je sais aussi que c'est le plus vieux club de France… Le club 'pionnier' (dit-il en français, N.D.L.R.) comme il est écrit sur les tee-shirts !"