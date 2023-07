[Dossier]. Rouen, dernier bastion des antiquaires en région

Ils sont moins nombreux qu'à l'âge d'or du commerce des antiquités, dans les années 70 et 80, c'est incontestable. Mais Rouen garde encore une exceptionnelle concentration d'antiquaires, là où les boutiques qui ont pignon sur rue ont quasiment disparu dans les autres grandes villes de Normandie. Trente-deux adresses de boutique participaient par exemple au RAR week-end, une opération de promotion de l'activité envers le grand public au début du mois de juin. Elles sont entre 35 et 40 réparties dans toute la ville, en particulier dans le fameux quartier des antiquaires, rues Damiette, Malpalu, Martainville ou Eau-de-Robec.

Une vieille tradition

Comment l'expliquer ? Les premiers intéressés restent finalement assez évasifs sur cette question, comme s'il s'agissait d'une caractéristique intrinsèque de Rouen. Une évidence en somme. Certains avancent tout de même quelques pistes. "Rouen a été une ville très riche, et en plus du quartier des antiquaires, vous avez le clos Saint-Marc, qui est un très vieux marché et qui vient renforcer l'offre. Il y a toujours eu un brassement autour de l'antiquité", indique Antoine Bertran, antiquaire depuis la fin des années 80. À cela s'ajoute la richesse artistique de la ville. "Il y avait une grosse industrie à Rouen, des gros collectionneurs, de grandes écoles d'art et de peintres, et ça s'est perpétué", ajoute le spécialiste des postimpressionnistes et de l'école de Rouen.

"On va envie de partager

nos trouvailles avec le chaland"

"La Normandie était riche d'un fort patrimoine sur le mobilier du XVIIIe, XIXe, Haute Époque, donc Rouen s'est inscrite dans cette tradition de l'antiquité, ajoute Guillaume Fouquet, antiquaire qui a pris la présidence de la Réunion des antiquaires rouennais. La Normandie était un grenier avec ses nombreux châteaux et la proximité avec Paris." Le professionnel se veut aussi comme le garant d'une certaine tradition dans la ville. "Pour nous, les aînés ont fait un travail de boutiquiers qui nous a fait rêver, et on a envie de prendre la relève, de partager nos trouvailles avec le chaland."

Et puis, avec les mutations du métier, l'arrivée d'Internet qui a bouleversé le marché, l'essor de la surconsommation, un certain désintérêt des collectionneurs, une autre manière de décorer son intérieur, les antiquaires rouennais ont compris qu'ils étaient plus forts ensemble. C'est ce qui a donné naissance au RAR week-end (lire par ailleurs). La concentration crée le côté attractif. Et l'ambiance est bonne entre les commerçants qui, plus que des concurrents, se jugent complémentaires, chacun dans sa spécialité, et n'hésitent pas à se serrer les coudes. "Il y a un bon esprit entre les marchands. On covoiture, on s'aide, on se retrouve sur les mêmes salons, alors on transporte des choses les uns pour les autres", indique Fanette Wallerand, antiquaire depuis 25 ans, qui voit la concentration comme une force pour qui aime chiner.