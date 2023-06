Bonne table à Caen. Tradition respectée à L'Assiette au beurre

Pour sa première affaire en tant que gérant, Paul Quetel a décidé de s'inspirer des traditions culinaires de notre pays. Sa cuisine "bistrotique et authentique" est proposée depuis deux mois à peine. Fort d'une dizaine d'années dans la restauration, notamment à Paris et à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le chef a décidé de remettre au goût du jour la cuisine des vieux bistrots, pour la proposer au plus grand nombre. "Je ne veux pas utiliser le terme 'dépoussiérer', car c'est un peu dur, mais c'est l'idée", souligne-t-il. Alors, pour vous en dire des nouvelles, je m'installe sur la petite terrasse de cet établissement aux couleurs rouge et blanc, L'Assiette au beurre. "Je voulais créer une ambiance avec la décoration, un esprit à la parisienne."

Pour les carnivores

Amateurs de viandes, vous serez servis ! Du lapin, de l'agneau normand, de la langue de bœuf… Plusieurs plats "un peu canailles" sont suggérés à la carte. Chaque midi, une formule entrée-plat ou plat-dessert du jour est proposée pour la somme de 18 €. Je jette donc mon dévolu sur le plat du jour : une bavette de cochon ibérique grillée, avec sa polenta crémeuse au comté. Un véritable délice. Je n'en laisse pas une miette, et prends bien le soin de ne rien gâcher du jus de la viande avec un morceau de pain. Place ensuite au dessert du jour : une superbe tartelette aux fraises. Du classique, mais ça fait mouche : elle est vraiment excellente et bienvenue en cette période de chaleur.

La tartelette aux fraises.

Chaque premier samedi du mois, Paul Quetel ouvre son établissement le soir pour proposer une carte à thème. Après avoir exploré le cochon de lait, il penchera plutôt pour le "côté mer" lors de la prochaine édition, en juillet. Avec une grande dominance de viande sur sa carte, L'Assiette au beurre sait aussi attirer les amateurs de poissons et ne laisse pas sur le carreau les végétariens, car "il faut faire plaisir à tous", conclut Paul Quetel.

Pratique. 4 rue Léon-Lecornu. Ouvert tous les midis et soirs du lundi au vendredi.