Un café chaud et un bouquin

Quoi de mieux que d’entamer un bon livre autour d’une boisson chaude? Ouverte depuis un peu plus d’un mois, la librairie-café “Les Mondes magiques”, située rue Beauvoisine et lancée par un couple d’anciens étudiants en lettres et en philosophie, propose des livres en tous genres et pour tous les âges. L’envie de créer ce concept original de librairie-café a été la plus forte.

“Nous voulions allier notre passion pour les livres avec la convivialité et l’ambiance chaleureuse d’un café où l’on peut se retrouver et partager”, expliquent Elise Feltgen et Robin Kerguillec, les nouveaux gérants. Après avoir bénéficié de quelques coups de pouce de la part de la famille, d’amis mais aussi d’inconnus, le couple dispose désormais d’un stock de livres accessible à toutes les bourses. “Nous achetons les livres au neuvième du prix neuf pour les revendre au tiers. Bien sûr, avant de les présenter, nous les nettoyons, les réparons et les couvront”, ajoute le couple de jeunes entrepreneurs. La librairie-café accueille également des expositions dont le thème changera chaque mois.

Pratique. Les Mondes magiques, 98 rue Beauvoisine, à Rouen. Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h. Tél. 02 35 71 11 90.