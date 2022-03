Le rêve de l'escalier sème des livres dans les rues de Rouen

Le procédé est original, mais existe déjà dans les pays anglo-saxons. On le nomme le book crossing. Le concept ? "On dépose des livres dans des lieux insolites pour les mettre à disposition des passants", explique Michaël Feron, libraire du Rêve de l'escalier, situé rue Cauchoise à Rouen. Cet été le lacher de livre a commencé hier, mercredi 1er août : une cinquantaine de livres ont été laissés dans la "nature"'. "Nous choisissons le plus souvent les livres au hasard, explique le libraire. Nous mettons parfois des livres dont les auteurs sont tombés en désuétude, afin de les faire redécouvrir aux gens."

Cela fait deux étés que les libraires du Rêve de l'escalier, leurs livres sous le bras, sortent de temps en temps dans les rues de Rouen afin de déposer un livre sur un banc public, un mur, etc. "Chaque année nous essayons d'enrichir le concept d'une idée nouvelle. Cette fois-ci nous faisons des fortunes bookies." Les libraires ont repris le concept de ce petit gâteau chinois, le "fortune cookie" qui renferme un proverbe. Ici, les livres sont recouverts d'un papier sur lequel est écrit le proverbe du jour. A Tendance Ouest, un livre attendait patiemment sur le présentoir qu'on veuille bien le prendre. La prédiction du jour est de Zénon de Kition, philosophe grec qui donna naissance au stoïcisme : "Un ami est un autre nous-même".

Les réactions des passants sont variées mais tous sont étonnés de voir des livres ainsi "abandonnés" dans la rue. Les pères Noël de l'été se mettent parfois un peu à l'écart afin d'observer les réactions des passants. "Ils sont étonnés, certains n'osent pas prendre les livres, bien que ce soit écrit qu'ils sont offerts. D'autres le prennent et partent rapidement." L'année dernière près de 150 livres ont ainsi été déposés dans les rues de Rouen. La librairie prévoit de faire d'autres lâchers d'ici la fin de l'été. "Nous nous amusons à faire cela et tant que cela nous amusera nous continuerons."