Seine-Maritime. Quels équipages havrais sur la transat Jacques Vabre ?

Un utilisateur du jeu vidéo Virtual Regatta a été sélectionné pour disputer la transat Jacques Vabre, "pour de vrai".

Les trente ans de la transat Jacques Vabre seront marqués par une association originale. Le skipper breton Kieran Le Borgne disputera cette transatlantique en double avec un tout nouveau venu dans le domaine de la course au large, Basile Buisson. Et pour cause : ce dernier a été sélectionné par le biais d'un concours inédit, auquel ont postulé plus de 10 000 joueurs de Virtual Regatta, jeu vidéo bien connu des amateurs de voile.

Officier de la marine marchande

Un jury et un vote du public avaient permis de sélectionner dix joueurs d'âge, de profession et d'origine géographique différents. Ces derniers se sont retrouvés au Havre, début mai, pour une semaine de sélection intense : tests physiques, tests de connaissances et navigation à bord de J80 et du Class 40 de Kieran Le Borgne. À l'issue de ces épreuves, et notamment d'une nuit en mer, c'est donc Basile Buisson qui a été désigné vainqueur. Cet officier de la marine marchande âgé de 33 ans, né à Marseille, est installé dans les Hautes-Alpes. Il aura cinq mois pour s'acclimater avant le départ de la 16e transat Jacques Vabre.