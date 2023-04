Voile. La Normande Sophie Faguet prépare sa première transatlantique

Deux transats en un an.

30 avril : départ de la transat Paprec (Concarneau - Saint-Barth)

"C'est la seule et unique transatlantique en double mixte et à armes égales. On a tous les mêmes bateaux [des Figaro Bénéteau 3, ndlr]. C'est une course difficile, car le navire est petit et la traversée plutôt longue, environ vingt jours. Le système de pilotage automatique n'est pas aussi performant que celui des Class 40 ou des Imoca, donc on passe énormément de temps à la barre." Sophie Faguet mise sur une association gagnante avec Guillaume Pirouelle. Elle a passé les deux dernières années sur le circuit en double mixte. Lui a terminé deuxième de la Solitaire du Figaro 2022.

29 octobre : départ de la transat Jacques Vabre (Le Havre - Fort-de-France)

Après la Paprec, Sophie changera de partenaire. Avec un autre skipper (dont elle garde le nom confidentiel), elle devrait se lancer à l'assaut de la Jacques Vabre, qui fête cette année ses 30 ans. "On doit d'abord préparer la Rolex Fastnet, en juillet, afin de se qualifier. L'entraînement se poursuivra ensuite à Port-la-Forêt (Finistère) où est basé le bateau. Ce serait une super opportunité. Je n'ai jamais fait de transat. Là, j'en ferais deux en une année. Et j'espère faire rayonner les femmes et le territoire sur cette épreuve qui part du Havre."