Les Récrés d‘Eté reviennent à Rouen

Tous les “Goûts et les Couleurs” vont se retrouver à Rouen du 8 au 16 juin, thème cette année du Festival Les Récrés d’Eté qui annonce l’arrivée des grandes vacances. La ville transformée en une vaste cour de récréation, et pour toute la famille ! Il y aura des concerts, du sport pour les ados, des spectacles et animations pour les plus petits, enfin la présentation des réalisations de l’année par les enfants des crèches et centres de loisirs.



Pratique. Récrés d’été. Mercredi 8 juin, de 9h à 17h, Colloque “des Goûts et des Couleurs”, université Pasteur. Résa. 02 35 70 37 05. Samedi 11 juin, de 13h30 à 18h, grande fête familiale, dans les jardins de l’Hôtel de Ville (maquillages, déguisements, défilé de mode et comédie musicale...); 19h, “Fando comme Lis” (pantomime par la Cie deCirque-Théâtre Les Krilati) devant l’Hôtel de Ville. Dimanche 12 juin, de 10h à 17h30, grande fête familiale, dans les jardins de l’Hôtel de Ville. Mercredi 15 juin, de 10h à 17h30, rallye nature, spectacles, jeux en bois, animations, Jardin des Plantes ; de 14h à 17h30 : goûter, dégustations, animations musicales... Parc Achille Lefort, rue du renard à Rouen. Tél. 02 35 70 37 05 et rouen.fr.

(Photo Les Krilati)