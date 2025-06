Rouen. Rush : le festival du 106 qui prône l'ouverture et la découverte

Rush, le festival du 106, salle de musiques actuelles rouennaise, fête sa 9e édition en 2025, du 5 au 14 juin. "Depuis 2023 nous avons souhaité faire de Rush un festival itinérant", raconte Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106 et programmateur du festival. Festival de plein air par essence, Rush a cependant quitté la presqu'île Rollet pour disséminer des scènes un peu partout dans la métropole afin d'aller à la rencontre des publics. "Même si la plupart des lieux sont renouvelés chaque année, il y a tout de même des constantes, souligne Jean-Christophe Aplincourt. La première soirée à lieu dans le parc de l'hôtel de Ville et le festival s'achève au parc des Bruyères, on passe ainsi du centre à la périphérie !"

Des concerts pensés pour chaque lieu

Cette année, le festival investit aussi des lieux insolites comme le parcours de la Forêt Monumentale à Canteleu ou les villages de Roncherolles-sur-le-Vivier et de La Bouille. "La programmation est adaptée en fonction du lieu, en concertation avec les municipalités. Par exemple les Bouillais aiment particulièrement le style vintage américain : nous avons donc décidé d'y programmer Jake La Botz. Ce sera une soirée blues, folk et country", détaille le programmateur. Dans la Forêt Monumentale, cinq scènes seront disséminées au fil du parcours et les artistes joueront plusieurs sets pour que les spectateurs ne manquent rien. "Ici, nous avons choisi une programmation folk, donc plus intimiste, adaptée à l'environnement forestier avec Nadia Reid, Rich(ard) Dawson et Raoul Vignal, entre autres."

Un choix qualitatif

Le programme est représentatif de la ligne éditoriale du 106. "Nous encourageons les découvertes avec des styles musicaux très variés, des artistes indépendants comme Dynamite shaker, novateurs, nationaux, internationaux comme DJ lag originaire d'Afrique du Sud et des groupes locaux comme Papanosh, Louise Charbonnel, Léon Léon, Limbo ou Lola Sauvageot." Les artistes sélectionnés ne se sont pour la plupart pas encore produits au 106 : "Nous voulons surtout proposer de l'inédit."

Pratique. Du 5 au 14 juin dans la métropole de Rouen. gratuit. le106.com.