festival. Rouen : rush sur la presqu'île !

Orchestré par Rodolphe Burger, chanteur et compositeur français, la programmation de ce nouvel opus de Rush, du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018, présente des formes musicales très variées et rassemble des stars nationales et internationales sur la presqu'île du Rollet. Rodolphe Burger nous en parle :

Quel rôle le 106 vous a-t-il accordé dans cette édition ?

"J'ai été sollicité pour proposer des artistes et des groupes pour cette nouvelle édition. La programmation s'est faite, bien sûr, en étroite collaboration avec Jean-Christophe Aplincourt, le directeur du 106 et l'équipe du 106 avec qui j'avais déjà établi des liens précédemment. Je suis en effet venu à plusieurs reprises au 106 présenter mes compositions en formule duo ou trio mais c'est la première fois que la salle me propose de travailler sur la programmation du festival. Cependant, j'avais déjà une expérience dans ce domaine car je suis à l'origine du festival C'est dans la vallée, une biennale crée en 2000 en Alsace au cours de laquelle j'ai invité de nombreux amis artistes comme Baschung ou Higelin."

Quel est le thème de cette année ?

"L'équipe du 106 a choisi pour thème initial le vaudou finalement élargi à la transe. Même si la musique constitue la trame du festival, ce thème nous donne l'opportunité d'aborder des disciplines différentes : nous invitons par exemple la philosophe Agnès Gayraud pour une conférence sur le sujet de la transe, mais il y aura aussi un plasticien qui concevra une œuvre monumentale placée à l'entrée du festival. Il s'appelle Hugues Reip, c'est un artiste qui a enseigné aux beaux-arts de Rouen et qui aujourd'hui travaille à Paris. Musicalement, c'est aussi un festival absolument foisonnant grâce à ce thème. Nous recevons par exemple Ty Segall dont le rock psyché se prête bien au thème ou un groupe africain que j'aime particulièrement, Kokokoï, qui mêle tradition et modernité. Les groupes choisis sont souvent très dansants car c'est aussi la danse qui produit un effet de transe."

Quels sont les groupes phares de cette nouvelle édition ?

"On accueille Arno Robotini qui a été récompensé par un César récemment pour la musique du film 120 battements par minute ou encore Bombino et Jeanne Added qui sont déjà venus au 106 mais qui présentent cette fois des propositions différentes ou un nouvel album pour Jeanne. Mais nous nous réjouissons aussi de la venue de Kavinsky qui s'est fait connaître pour la BO de Drive et des groupes venus d'ailleurs comme los Piranas ou Kokokoï. Le festival s'ouvre sur le monde et veut donner à voir des propositions musicales très variées comme celles de Il est vilaine, Moon gogo, Tricky ou encore Sudan Archives."

En tant qu'artiste invité, vous serez aussi sur scène. Quelles surprises nous réservez-vous ?

"Je serai présent pour deux propositions très différentes. D'une part, j'accompagnerai musicalement un film du photographe Edward Curtis tourné en 1914 sur les indiens d'Amérique et d'autre part, je présenterai mes propres compositions sur scène. Mais pour ce second concert j'ai décidé d'inviter d'autres artistes, en particulier Yannick de La maison Tellier. J'avais eu l'occasion de le rencontrer lors de mon concert au 106 et comme nous avons créé une belle complicité nous partagerons la scène pour quelques morceaux. On retrouvera certains morceaux de mon groupe Kat onama, mais aussi mes nouvelles créations solos et des morceaux réarrangés."

Pratique. Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin sur la presqu'île Rollet à Rouen. De 4 à 10€ par soirée. rush.le106.com