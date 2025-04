Rouen. Mathieu Boogaerts se livre avant son concert au 106

Prochainement au 106 à Rouen pour la sortie de son 9e album "Grand Piano", le chanteur Mathieu Boogaerts nous dévoile ses méthodes de travail.

Comment trouver le mot juste ?

"Le travail sur le texte se fait toujours en deux étapes. Il y a d'abord un lâcher prise, une fulgurance, et les mots viennent à moi naturellement. Mon lexique, ce sont les ingrédients qu'un cuisinier se procure. Ils arrivent parfois dans le désordre, il me faut ensuite élaborer la recette : c'est la deuxième étape qui me demande beaucoup de réflexion. Je peux retravailler les paroles d'une chanson jusqu'à 50 fois, jusqu'à trouver le mot juste qui s'imposera alors à moi comme une évidence."

Pourquoi avoir baptisé l'album

"Grand Piano" ?

"C'est toujours compliqué de trouver un titre pour 12 chansons aux émotions si différentes. Je reste à l'écoute et en attente d'une révélation, et j'ai eu celle-ci par hasard. J'ai entendu ces simples mots mais qui ont tout de suite résonné en moi car ils sont riches d'une grande contradiction. Cet album est 'grand' parce qu'ambitieux et chic dans sa production comparé aux précédents albums plus artisanaux, et 'piano' car nuancé, doux et mélancolique."

Pourquoi l'album s'achève avec

"C'est beau la vie" ?

"L'ordre des chansons est défini au dernier moment. Je voulais que la première chanson de l'album vienne faire écho à la dernière. Dans la première chanson, 'Faut pas que j'oublie', je pose un décor de crépuscule. Alors que 'C'est beau la vie' commence au petit jour."

Dans quelle mesure vous retrouve-t-on dans vos chansons ?

"C'est à 100% autobiographique. La meilleure façon de me connaître c'est d'écouter mes chansons qui sont le reflet de ce que je suis au moment où j'écris. Ce sont des chansons strictement sentimentales. Chacune cerne un sentiment par lequel je suis passé. L'unique objet de mes chansons c'est de formuler en musique et en poésie mes sentiments."

Pratique. Vendredi 25 avril à 20h au 106. 18 à 27,5€. le106.com.