Volley : l’AL Canteleu-Maromme veut le Palais des sports

En N1M, l’année avait bien débuté. L’objectif était clair : la montée en Pro B. Malheureusement, dès le mois de décembre, l’absence du réceptionneur-attaquant Vlad Mandic, victime d’une agression, a pesé lourd, obligeant l’ALCM à recruter Zlatko en urgence. “Ce dernier n’avait pas le même impact sur le groupe”, regrette Bernard Bourbon, le président du club.

Dans ce contexte difficile, l’équipe première a vu la montée en Pro B lui échapper de peu. Aujourd’hui, l’équipe est donc appelée à se renforcer. Un ex de Pro A, Dario Dukic, arrive, avec la double casquette d’entraîneur- joueur. Le libéro Christophe Douteau, le second passeur Guillaume Couturier et le central Nicolas Besnard viennent également garnir l’effectif. Sont attendus prochainement : Olivier Fabre (St-Louis de Neuweg, central) et le Brésilien Marcello Bacci Ramos.

A terme, l’objectif sera “d’intégrer le futur Palais des sports en ligue Pro”. Le seul leitmotiv de la saison à venir sera ainsi l’accession en Pro B. Mais la partie s’annonce serrée face à Sochaux, Calais et Dunkerque, tout juste redescendus de cet échelon.

Photo Romain Flohic