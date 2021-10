Volley : match crucial en vue à Canteleu-Maromme

Après sa victoire face à Fréjus (23-25, 17-25, 20-25), samedi 26 mars, l’AL Canteleu-Maromme (3e) a conforté sa place dans le haut du tableau de Nationale 1 masculine. Pourtant, le club devra encore batailler s’il veut évoluer en Pro B la saison prochaine. Les deux défaites consécutives enregistrées en mars pèsent encore lourd dans la balance.



L’entraîneur Benoît Lescure a fait passer le mot à ses joueurs en vue des cinq derniers match de la saison. Il pourra compter sur ses piliers Bertrand Morelle et Ricardo Martinez, mais aussi sur deux des joueurs de l’équipe Espoirs, Charles Destephen et Clément Deshayes, en forme à Fréjus.

Au classement, 15 points derrière Harnes, leader de N1M, la deuxième place, synonyme de montée, est convoîtée par Saint-Nazaire et Canteleu-Maromme. Hasard du calendrier : l’ALCM recevra Saint-Nazaire samedi 2 avril avec l’espoir de lui chiper cette deuxième place. Au match aller, l’ALCM s’était imposé 3-1 à l’extérieur dans un match très serré. Samedi soir (20 h), à la salle Rabelais, il ne faudra céder aucun set à l’adversaire. A ce stade du championnat, chaque point comptera dans cette bataille pour la Pro B. Le compte à rebours est lancé.

Photo Romain Flohic