L'affaire Rachel Singer, une interprétation remarquable

Trois agents du Mossad, Rachel, David et Stephan, sont rentrés triomphalement en Israël, après avoir arrêté et tué un criminel de guerre. Trente ans après, un livre sort relatant cet exploit. Mais la vérité n’est pas celle que l’on croit.



L’Affaire Rachel Singer, de Assaf Bernstein, film inédit en salle, mais diffusé en 2008 sur Arte, traite du mensonge et de ses conséquences.

Entre passé - les scènes les plus réussies - et présent, ce film captivant tient ses promesses jusqu’au bout, malgré une fin inutilement longue et violente. L’interprétation, dominée par la remarquable Helen Mirren, est pour beaucoup dans la réussite de ce beau film qui met en scène des personnages dignes et conscients de leur faute passée.



Drame américano-hongrois (2011) de John Madden, d’après le film “La dette”, de Assaf Bernstein, avec Helen Mirren (Rachel Singer), Sam Worthington (David jeune), Jessica Chastain (Rachel jeune), Tom Wilkinson (Stephan) (2 h).