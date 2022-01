Crêperie Le Moulin La Bretagne s’invite

Le service est très rapide et les crêpes et galettes y sont bonnes. Pour 8,50€, la formule du midi attend les nombreux salariés travaillant dans le quartier du théâtre, ou plus loin. Au menu de cette formule peu onéreuse, la salade du moulin, un plat copieux dans lequel crudités, jambon et fromage sont agrémentés d'un oeuf miroir. Si la salade vous a laissé de marbre, la plus classique des galettes saura vous séduire : la fameuse complète, oeuf, jambon, fromage. Après le plat principal, vient l'heure de la crêpe dessert. Au chocolat ou au sucre dans la formule. Le chocolat est fondu maison et la pâte hésite entre le craquant et le moelleux. Ce bon repas s'accompagne d'un verre de cidre, compris dans la formule, où d'un café, au choix. Produit par un petit producteur du pays d'Auge, le cidre est l'une des touches qui rappelle heureusement la Normandie, tout comme la farine, issu d'un meunier local. Pour ceux désirant se laisser tenter par la carte, nous conseillons la galette bigoudine à l'andouille et aux pommes, la saumon-chêvre-crème ou encore la galette Saint-Jacques.

Pratique : Crêperie Le Moulin, 37, rue de l’Oratoire 14 000 Caen. Tel : 02 31 86 31 86.



