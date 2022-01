Ah, les bonnes crêpes du Saint-Romain !

On ne peut pas dire qu’il y ait pénurie de crêperies, mais le plus compliqué est d’en trouver une qui sorte du lot. Le Saint-Romain, dans la rue du même nom, a déjà l’immense mérite d’être situé dans l’une des ruelles les plus agréables de la ville. Dedans, la clientèle reflète un éventail varié de la population : salariés, retraités, touristes en quête de charme et même quelques prêtres venus de l’autre côté de la rue. L’ambiance est chaleureuse, le service efficace et souriant.



Midi et soir, un menu à 14,50 € très convaincant vous propose un apéritif avec ou sans alcool, une galette ou une salade, un dessert et une boisson. Si le choix reste limité, la qualité est au rendez-vous. Après avoir hésité avec la salade au reblochon, jambon de pays, pommes de terre chaude, tomates, champignons et croûtons, et la galette au poisson fumé, j’opte finalement pour celle de blé noir au fromage de Neufchâtel, à l’émincé de poireaux, au magret de canard et à la crème fraîche. Le tout, servi avec une salade croquante, s’avère délicieux. Pour ceux qui s’aventurent hors du menu, une dizaine de galettes de blé noir figurent aussi sur la carte. En dessert, la coupe de glace au citron, agrémentée de crème de marron, de miel, de noix et de chantilly maison qui m’est servie, met un point (d’exclamation) final à mon repas.



Pratique. Le Saint-Romain, 52 rue Saint-Romain, à Rouen. Tél. 02 35 88 90 36