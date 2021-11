Les peuples autochtones se dévoilent à la faculté de droit de Rouen

Stéphane Pessina Dassonville, professeur de droit à Rouen, en est le chef d’orchestre. Jusqu’au 8 juillet, il a convié ethnologues, juristes, historiens et linguistes à diffuser leur savoir et à débattre, en présence de représentants sami (Norvège), kanak (Nouvelle-Calédonie), d’aborigènes d’Australie et des Guyanes. “Ils viennent à Rouen pour nous livrer leur vision du monde”, explique Stéphane Pessina Dassonville. “Ce campus d’été, basé sur le principe de l’université populaire, est ouvert à tous”. N’importe qui peut ainsi dialoguer avec ces personnes issues de peuples autochtones et les chercheurs faisant autorité en la matière.

Pratique. Conférences à 9h30, 11h30 et 15h, les 4, 5, 6, 7 et 8 juillet. Faculté de droit, avenue Pasteur, amphithéâtre 600. Renseignements, tél. 02 32 76 97 82.